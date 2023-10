Polizei löste Zusammenkunft in Neukirchen-Vluyn auf Anwohner fühlten sich durch Treffen von Autofans gestört

Am Montagabend, 2. Oktober, haben sich gegen 20.45 Uhr Anhänger der Automobilkultur an der Halde Norddeutschland getroffen. Die Polizei zählte dort etwa 50 Fahrzeuge. Die Gruppe zeigte sich gegenüber der Polizei kooperativ und gesprächsbereit. Bis 22.15 Uhr nahm das Treffen jedoch so stark zu – es waren etwa 150 Fahrzeuge vor Ort –, dass sich Anwohner durch Musik und Motorengeräusche gestört fühlten. Die Polizei löste die Veranstaltung daher auf, besondere Vorkommnisse gab es nicht.