Beim Ankommen in Neukirchen-Vluyn unterstützen Treff 55 sucht Ehrenamtliche für Willkommens-Team

(RP) Wer Geflüchtete beim Ankommen unterstützen will, kann sich beim Treff 55 melden. Gesucht werden Engagierte, die als Teil des „Willkommens-Teams“ der Flüchtlingshilfe der Grafschafter Diakonie am Tag der Ankunft erste Ansprechpartner sind. Die Ehrenamtlichen begrüßen die neu Angekommenen im Auftrag der Stadt am Rathaus und begleiten sie auf einem Rundgang durch das Dorf. Für diesen Einsatz werden keine Fremdsprachenkenntnisse benötigt. Die Fachkräfte der Flüchtlingshilfe stehen den Ehrenamtlichen zur Seite und erstellen einen individuellen Einsatzplan. Ehrenamtlich Helfende, die mit den Geflüchteten erste Worte und Sätze in der deutschen Fremdsprache üben wollen, werden außerdem benötigt. Hierfür stehen neben der fachlichen Unterstützung vielfältige Sprachlernmaterialien bereit. Wer interessiert ist, soll sich bei Heike Klein unter 0173 8390958 oder per Mail an h.klein@grafschafter-diakonie.de melden.