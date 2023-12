Grünsammlung in Neukirchen-Vluyn Was Sie bei der Abholung von Tannenbäumen beachten müssen

Bezogen auf die Abholung von Tannenbäumen stellt die Stadt Neukirchen-Vluyn eine Ausnahme dar. Denn unter Moers, Rheinberg und Kamp-Lintfort ist diese die Einzige, die eine Anmeldung verlangt, bevor der Tannenbaum abgeholt wird. Diese Regelung gilt seit diesem Jahr. Auch in Rheurdt, Rees, Kempen und Viersen ist eine vorherige Anmeldung erforderlich. Zuständig für die Abholung der Bäume ist die Firma Schönmackers. Diese informiert in einem angeforderten Schreiben unserer Redaktion nun darüber, was es bei der Abholung der Bäume zu beachten gibt.