Kriminalität in Neukirchen-Vluyn Tankstellenräuber fliehen ohne Beute

Die Polizei fahndet nach zwei Männern, die versucht haben, eine Tankstelle an der Inneboltstraße zu überfallen. Der Vorfall ereignete sich am Montag (18. März) gegen 22.30 Uhr. Weil sich der Kassierer gerade nicht im Verkaufsraum befand, versuchten die maskierten Täter zunächst, an die Kasse zu gelangen, flüchteten dann aber zügig unverrichteter Dinge. Die beiden Männer sollen 20 bis 25 Jahre alt und ungefähr 1,80 Meter groß sein, mit normaler bis kräftiger Statur. Einer der beiden soll dunkle Oberbekleidung mit schwarzen Handschuhen und eine Sturmhaube getragen haben. Der zweite war gänzlich in blau gekleidet, trug außerdem helle Handschuhe sowie eine helle Sturmhaube. Beide Täter sollen Messer mitgeführt haben. Sie flüchteten zu Fuß in Richtung Nieper Straße. Die Polizei sucht unter anderem eine Kundin als Zeugin, die sich zum Zeitpunkt des Überfalls im Verkaufsraum der Tankstelle befunden hat. Hinweise bitte an die Polizeiwache Süd in Moers unter der Telefonnummer 02842 934 0.