Antrag der CDU-Fraktion Neukirchen-Vluyn Streit um die Reduzierung der Feierabendmärkte in Vluyn

„Die Politik ist dazu lediglich in eine Mitteilungsvorlage informiert worden. Einen Beschlussvorschlag hat die Politik nie bekommen. Dies war offenbar auch anders nicht möglich, da bereits Anfang April 2023 eine Zusage an eine nach wie vor in Gründung befindlichen Eventfirma aus Gelsenkirchen erteilt wurde, um Street-Food-Events in Vluyn im Sommer 2024 durchzuführen“, heißt es weiter im Antrag. „Allein die Tatsache, dass die Verwaltung frühzeitig handelseinig mit der Eventfirma wurde, zeigt unseres Erachtens deutlich auf, dass bereits zu diesem Zeitpunkt eine Reduzierung von fünf auf drei Feierabendmärkte in Vluyn durch die Wirtschaftsförderung geplant war – unabhängig von politischen Anträgen.“