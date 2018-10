Neukirchen-Vluyn steht vor der nächsten Etappe für einen Personenzug nach Moers : Wird das Land den neuen Bahngutachter bezahlen?

Derzeit ein Abstellgleis: die Bahnstrecke in Richtung Neukirchen-Vluyn. Foto: Dieker, Klaus (kdi)

Neukirchen-Vluyn Bei der Revitalisierung der Bahnstrecke Neukrichen-Vluyn-Moers-Duisburg stecken die Tücken im Detail.

Die Stadt will nicht auf den Kosten in sechsstelliger Höhe für ein neues Bahngutachten sitzen bleiben. Das hatte Bürgermeister Harald Lenßen bereits in der Ratssitzung gesagt, in der die Parteien mehrheitlich auf Antrag der SPD ein solches Gutachten eingefordert haben. Zwischenzeitlich hat der Bürgermeister deshalb an den NRW-Verkehrsminister Henrik Wüst, CDU, geschrieben. Dessen Hinweis, die Mittel für einen schienengebundenen Personennahverkehr auf der Strecke Neukirchen-Vluyn-Moers-Duisburg seien da, hatten dem mehr als zwei Jahrzehnte alten Projekt neuen Dampf verliehen.

Die Probleme liegen jedoch im Detail – wie die Frage nach den Gutachterkosten zeigt. Zu vernehmen sind auch Zweifel, ob tatsächlich die Städte Moers und Duisburg beim Bahn-Plan mitmachen würden, wenn auch sie auf dem Weg dahin ebenfalls in Vorleistung treten müssten. Solange sich die Bürgermeister dieser drei Städte nicht an einen Tisch gesetzt haben, bleibt dies ungewiss.

Von solchen Bedenken will die SPD Neukirchen-Vluyn als Antragstellerin nichts wissen. Die Partei- und Fraktionsvorsitzende Elke Buttkereit verweist in ihrem Antrag darauf, dass nach der veränderten Mittelverteilung zwischen den Bundesländern genug Geld vorhanden sei, um die Strecke einzurichten. nach dem Willen der SPD soll ein Gutachter Kosten für einen direkten Anschluss an das Schienennetz der Deutschen Bahn ermitteln.

Dazu müssten in Moers ein Brücke gebaut und die Fabrikhalle eines Unternehmens abgerissen werden. Alternativ solle der Gutachter prüfen, ob eine Umsteigelösung ohne diese Bauprojekte möglich sei. Fest steht für Buttkereit, dass der Pendlerverkehr in Richtung Ruhrgebiet nicht mehr allein über Autobahnen bewältigt werden kann: „Da stehen die Pendler bereits heute täglich in langen Staus“, sagte sie während der Ratssitzung.

Auch den vermutlich nicht kostendeckenden Betrieb einer Schienen-Personenverbindung von Neukirchen über Moers nach Duisburg hält Buttkereit aus heutiger Sicht für so finanzierbar, dass der städtische Haushalt verschont bliebe. Hier wäre der Verkehrsverbund Rhein-Ruhr gefragt, der den Betrieb sicherlich ausschreiben würde. Da es sich dabei noch um eine Frage handelt, die sich erst in einigen Jahren stellt, will sich beispielsweise die Niag derzeit überhaupt nicht öffentlich zum Thema äußern.

(dne)