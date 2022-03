Natur : 13 „Bäume des Jahres“ stehen nun in Neukirchen-Vluyn

Neukirchen-Vluyn Im Zechenwald an der Kirschenallee wurde nun eine Stechpalme gepflanzt. Sie ist Baum des Jahres 2021. Über eine Radtour können alle 13 „Bäume des Jahres“ abgefahren werden.

Traditionell pflanzt die Stadt Neukirchen-Vluyn jedes Jahr – seit 2009 – ein Exemplar des „Baums des Jahres“ im Stadtgebiet. Aufgrund von Lieferengpässen konnte der Baum des Jahres 2021, die Stechpalme, erst in diesem Jahr gepflanzt werden. Der Baum steht im „Zechenwald“, an der Wegekreuzung Kirschenallee / Waldweg.

Die Stiftung „Baum des Jahres“ kürt bereits seit 1989 jedes Jahr eine Baumart, um diese bekannter zu machen. 2021 war dies die Stechpalme (Ilex aquifolium). Entgegen ihres Namens kann sie zwar kräftig stechen, zählt aber nicht zu den Palmen. Der Namensteil leitet sich aus der Bedeutung des Ilex in der christlichen Tradition ab, als am Palmsonntag des Einzugs Jesu in Jerusalem mit Palmwedeln begrüßt worden sein soll. In hiesigen Breiten werden Zweige von immergrünen oder zu dieser Jahreszeit bereits ergrünten Pflanzen wie Weiden, Buchsbaum und eben Stechpalme als Palm geweiht.