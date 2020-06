Dorfkirche Neukirchen : Gemeindemitglieder verabschieden Pfarrer Frank Hartmann mit stehenden Ovationen

Abschiedsgottesdienst von Pfarrer Frank Hartmann. Foto: Ulla Ehrmann

Neukirchen-Vluyn In einem bewegenden Gottesdienst am Pfingstsonntag predigte Pfarrer Frank Hartmann zum letzten Mal als Gemeindepfarrer von der Kanzel der altehrwürdigen Dorfkirche in Neukirchen. Die Menschen dankten dem beliebten Seelsorger mit Standing Ovations für die engagierte Arbeit. Zwei Wochen später wurde Pfarrer Stefan Vogt von den Gemeindemitgliedern willkommen geheißen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Die vier evangelischen Kirchengemeinden Lintfort, Neukirchen, Vluyn und Hörstgen arbeiten eng zusammen. In langen Gesprächen miteinander ist es gelungen, die Probleme der „pfarramtlichen Versorgung“ zu lösen. Zusammengefasst bedeutet es, dass in Lintfort aufgrund von Pensionierungen ein Fehlbedarf bestand, wohingegen es in den beiden Gemeinden Neukirchen und Vluyn einen Stellenüberhang gab. Da die Pfarrer Frank Hartmann aus Neukirchen und Stefan Vogt aus Vluyn bereit waren, sich zu verändern, wechselte Pfarrer Hartmann Anfang Juni nach Lintfort und Pfarrer Vogt mit einer halben Stelle nach Neukirchen.

Empfang für Pfarrer Vogt in der Dorfkirche in Neukirchen. Foto: Ulla Ehrmann

In einem bewegenden Gottesdienst am Pfingstsonntag predigte Pfarrer Hartmann zum letzten Mal als Gemeindepfarrer von der Kanzel der altehrwürdigen Dorfkirche in Neukirchen. Die Menschen dankten dem beliebten Seelsorger mit Standing Ovations für die engagierte Arbeit. Auch zwei Wochen später nahmen zahlreiche Menschen in der Kirche Platz. Der Gottesdienst wurde für alle, die keinen Platz gefunden hatten, per Lautsprecher nach draußen übertragen. Die Bläser des CVJM-Posaunenchors übernahmen die musikalische Begleitung. Pfarrer Frank Rusch gestaltete den Begrüßungsgottesdienst für den Kollegen. Nach der Einführung von Pfarrer Stefan Vogt in den Dienst der Gemeinde durch Matthias Immer, stellvertretender Superintendent des Kirchenkreises, predigte Pfarrer Vogt über das geschwisterliche Zusammenleben der Menschen in der Urgemeinde.