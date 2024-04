Stadt Neukirchen-Vluyn informiert Stadtverwaltung ist am 17. April zeitweise geschlossen

Das Bürgerbüro im Rathaus öffnet aufgrund der diesjährigen Personalversammlung der Stadtverwaltung am Mittwoch, 17. April, erst um 14 Uhr. Das teilt die Stadt in einer Pressemitteilung mit. Alle weiteren Dienststellen des Rathauses können grundsätzlich erst nach vorheriger Terminvereinbarung besucht werden. Die Stadtbücherei öffnet wie gewohnt von 14.30 bis 18 Uhr. Das Freizeitbad ist geöffnet. Die städtischen Kindertageseinrichtungen und der Baubetriebshof bleiben am 17. April geschlossen. Die Stadt Neukirchen-Vluyn bittet um Verständnis.