Stadtradlen Neukirchen-Vluyn : Stadtradel-Star erhält den Autoschlüssel zurück

Klimaschutzmanager Stephan Baur (links), Stadtradel-Star Claudia Basener und Bürgermeister Harald Lenßen. Foto: Stadt Neukirchen-Vluyn

Neukirchen-Vluyn 864 Radfahrer und Radfahrerinnen haben sich an der Aktion in Neukirchen-Vluyn beteiligt. Sie haben insgesamt 121.240 Kilometer auf ihren Rädern zurückgelegt und so den Ausstoß von 18 Tonnen Kohlendioxid durch Autos vermieden. Die Stadt verlost Gutscheine.

Drei Wochen mit insgesamt 121.240 Kilometern liegen hinter den Stadtradlern aus Neukirchen-Vluyn. 864 Radfahrer und Radfahrerinnen hatten sich an der Aktion Stadtradeln beteiligt. Der Weg zur Schule, zur Arbeit, in der Freizeit: Jeder Kilometer zählte im Kampf für mehr Klimaschutz und mehr Gesundheit.

Städte und Gemeinden im Kreis radelten gemeinsam und strampelten zusammen genau 1.528.529 Kilometer. Das brachte den ersten Platz in ganz Nordrhein-Westfalen und den neunten Platz im bundesweiten Vergleich ein. Insgesamt nahmen 11.049 Menschen im Kreis Wesel teil, Neukirchen-Vluyn belegte den sechsten Platz von 13 teilnehmenden Kommunen. „Ich bin stolz auf unsere Neukirchen-Vluyner Radlerinnen und Radler, dass sie ein solch tolles Ergebnis geschafft haben“, resümierte Bürgermeister Harald Lenßen. Stellvertretend für die 864 Radler aus 71 Teams überreichte er dem „Stadtradel-Star“ Claudia Basener eines von 50 Gutscheinbüchern, die unter allen Teilnehmenden verlost wurden, sowie eine Gepäcktasche. Auch den Autoschlüssel erhielt Claudia Basener zurück – ebenso symbolisch, wie sie ihn zu Beginn der Aktion abgegeben hatte.

18 Tonnen CO 2 haben die Neukirchen-Vluyner mit ihrem Radel-Ergebnis vermieden. „Stadtradeln tut nicht nur etwas für die Gesundheit, sondern vor allem für das Klima“, fasste Basener kurz zusammen. Sie selbst hatte im Aktionszeitraum komplett auf das Auto verzichtet und war insgesamt 353 Kilometer geradelt.

2021 wird die Aktion wieder stattfinden. Angedacht ist der kommende Mai 2021 – der Zeitraum wird zum Ende des Jahres festgelegt. Das aktivste Team war der Neukirchener Erziehungsverein mit 61 Teilnehmenden und 10.350 Kilometern. Bei den weiterführenden Schulklassen hatten der Mathe-Leistungskurs des Julius-Stursberg-Gymnasiums mit 19 Teilnehmenden und 4005 Kilometern sowie die Klasse 5d der Gesamtschule mit 29 Teilnehmenden und 3.975 Kilometern die Nase vorn. Aktivste Grundschulklasse war die Klasse 4a der Antoniusschule und die Rabenklasse der Pestalozzischule. Von den teilnehmenden Unternehmen war Trox mit 14 Teilnehmenden und 3237 Kilometern sowie H2U mit sieben Teilnehmenden und 1438 Kilometern am aktivsten.