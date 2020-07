Stadtjugendring Neukirchen-Vluyn : Riesenspaß auf elf mal sieben Metern

Neukirchen-Vluyn Kicker-Kult in Lebensgröße – damit möchte der Stadtjugendring Neukirchen-Vluyn zukünftig auf Stadtfesten Kinder und Jugendliche begeistern. Angeschafft werden konnte der Riesen-Kicker mit Unterstützung von Sponsoren.

Am Donnerstagnachmittag wurde das insgesamt elf mal sieben Meter große Spielgerät erstmals auf dem ehemaligen Zechengelände Niederberg aufgeblasen und im Anschluss von der Jugendabteilung des FC Neukirchen-Vluyn getestet. „Eigentlich wollten wir den Riesenkicker beim Gewerbeparkfest Neukirchen-Nord einweihen“, sagt Karsten Schürmann, Vorsitzender des Stadtjugendrings. „Wegen Corona muss das leider entfallen. Auf eine Vorstellung unserer neuen Anschaffung wollten wir aber dennoch nicht verzichten, daher haben wird uns für eine Präsentation auf Niederberg entschieden, sozusagen in der Mitte der Stadt, auf dem Bindestrich.“

Ziel Der Jugendring will die Belange der Jugend in der Öffentlichkeit und gegenüber Behörden vertreten, die Zusammenarbeit zwischen den Verbänden und Vereinen fördern und Aktionen zum Wohl und Schutz der Jugend durchführen.

Spielplätze in Neukirchen werden in Schuss gebracht

Sperrung wegen Sanierungsarbeiten : Spielplätze in Neukirchen werden in Schuss gebracht

Beim Riesenkicker stehen sich zwei Mannschaften mit je fünf Spielern an Spielstangen – wie man es vom klassischen Tischkicker kennt – gegenüber und versuchen den Ball ins gegnerische Tor zu schießen. Das ist aber gar nicht so einfach, denn die Spieler sind an den Kickerstangen fixiert und können sich nur gemeinsam in die gleiche Richtung bewegen. „Hier ist Teamarbeit gefragt und der Spaß vorprogrammiert“, verspricht Schürmann.