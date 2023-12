Angebot zum Jahresende in Neukirchen-Vluyn Stadtjugendring fährt mit Kindern ins Planetarium nach Bochum

Morgens um 10.45 Uhr startet der Bus auf dem Parkplatz Klingerhuf in Neukirchen. Um 11 Uhr holt dieser die Kinder aus Vluyn am Vluyner Platz ab. Angekommen im Planetarium Bochum, bringt ein Projektor mit modernster Technik den Kindern in bequemen Sesseln in einer 60-minütigen Show den Sternenhimmel mit über 9000 Sternen auf die Glaskuppel des Gebäudes.