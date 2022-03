Straßennamen in Neukirchen-Vluyn : Umbenennung des Hindenburgplatzes

Neukirchen-Vluyn An vier Stellen im Stadtgebiet wurden nun Straßen, die nach umstrittenen Personen benannt sind, durch sogenannte Indexschilder ergänzt. Der Hindenburgplatz könnte demnächst Laukenplatz heißen.

(RP) Im Stadtentwicklungsausschuss wurde im September 2021 ein Antrag zur Umbenennung von Straßennamen diskutiert. Die Ina-Seidel-Straße, Weddigenallee, -straße und Weddigenplatz sowie der Hindenburgplatz erinnern an Menschen, deren Wirken in der Zeit des Nationalsozialismus bezeihungsweise im Ersten Weltkrieg äußerst kritisch zu sehen ist. Der Ausschuss beschloss, Erläuterungsschilder zu installieren, die darauf hinweisen. Die sogenannten Indexschilder wurden nun an der Ina-Seidel-Straße, dem Weddigenplatz sowie der Weddigenallee und -straße installiert. Über die Umbenennung des Hindenburgplatzes wird im nächsten Stadtentwicklungsausschuss am 9. März erneut beraten.

Hintergrund: Der Heimat- und Verkehrsverein Neukirchen (HVV) hatte sich Mitte Januar mit einem Schreiben an die Verwaltung gewand und darauf hingewiesen, dass der heutige Hindenburgplatz bis 1933 Laukenplatz hieß und nach dem Laukenhof, einem früheren Bauernhof, der in dem Gebiet einmal existierte, benannt war. An diesem Platz führte auch die Laukenstraße vorbei. Dieser Sachverhalt würde aus einer Kopie eines Schreibens der damaligen Gemeindeverwaltung an den Landrat des Kreises Moers vom 4. Mai 1933 mit Bezug auf eine Verfügung vom 29. April 1933 hervorgehen, in der die damaligen Namensänderungen von Straßen, des genannten Platzes und einer Turnhalle berichtet werden. Neben dem Laukenplatz wurden seinerzeit auch weitere Straßen umbenannt.