Politik in Neukirchen-Vluyn Stadt stoppt Forstarbeiten im Klingerhufwald

Unvergessen ist die Aufregung um das Durchforsten des Niederberg-Zechenwalds vor zwei Jahren. Der Wald werde zerstört, hieß es. Nun gibt es Aufregung um eine anstehende Durchforstung im Klingerhufwald. In der nächsten Woche sollte dort ein sogenannter Harvester anrollen, um kranke Bäume in zwei Waldstücken zu entfernen. Dazu kommt es vorläufig nun doch nicht, denn die Stadt, mit der die Arbeiten abgestimmt sind, hat die zuständige Försterin gebeten, mit der Durchforstung zu warten. Anlass ist ein Antrag der Fraktion ÖDP/Bürger für NV für den Grünflächenausschuss, der erst am 1. März tagt. Die Fraktion möchte die Baumfällungen verhindern und die „wenigen Waldgebiete“ in Neukirchen-Vluyn aus der forstwirtschaftlichen Nutzung herausnehmen.