Transport zum Impfzentrum : Neukirchen-Vluyn: Skepsis gegenüber einer Mitfahrbörse

Das Impfzentrum in der Niederrheinhalle in Wesel. Foto: Christoph Reichwein (crei)

Neukirchen-Vluyn In Rheurdt soll eine Mitfahrbörse für ältere Menschen zum Impfzentrum organisiert werden. In Neukirchen-Vluyn sieht man dagegen Probleme beim Infektionsschutz und Versicherungsschutz durch entsprechende Fahrten. Die Stadt warte noch auf Informationen. Noch sei vieles unklar.

Man sehe das eher kritisch, sowohl in Sachen Infektionsschutz als auch in Sachen Versicherungsschutz, so Stadtsprecherin Sabrina Daubenspeck. Auch hinsichtlich einer vom Heimat- und Verkehrsverein angestoßenen Idee bezüglich Sammelfahrten zum Impfzentrum gebe es aktuell einfach noch zu viele Unwägbarkeiten.