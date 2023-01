Baugebiet Neukirchener Ring Bezahlbarer Wohnraum auf 3,6 Hektar

Die Bebauungs- und Nutzungsstruktur orientiert sich nach Art und Maß vornehmlich an der bereits bestehenden Bebauungsstruktur auf der östlichen Seite des Neukirchener Rings und in der Lindenstraße. Im Süden und entlang des Neukirchener Rings sind drei Vollgeschosse plus Staffelgeschoss vorgesehen. Am Kreisverkehr ist überdies eine Bebauung mit bis zu vier Vollgeschossen möglich. Zum Neukirchener Ring sollen eine attraktive Straßenfront und eine städtebauliche Raumkante ausgebildet werden, um sich den vorhandenen Gebäudestrukturen harmonisch anzupassen. In Richtung Norden soll die Geschossigkeit abnehmen und beträgt bei Einfamilienhäusern zwei Vollgeschosse.