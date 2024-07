Bohrungen in Neukirchen-Vluyn „Wie oft möchte sich Hülskens eigentlich noch einen Korb holen?“

Abgesehen davon dürfe die Genehmigungsfähigkeit entsprechender Anträge auch von fachplanerischen Aspekten abhängen, so Geilmann weiter. „Wenn es so einfach wäre, die Wünsche der Kiesindustrie gegenüber öffentlichen Belangen durchzusetzen, würde der Niederrhein bereits überall einem Schweizer Käse gleichen. Es wäre also in jedem Falle klug, die Ergebnisse der Klage abzuwarten, um sich weitere Gerichtsverfahren zu ersparen“, meint der technische Beigeordnete.