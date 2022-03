Streit um Baugebiet in Neukirchen-Vluyn : Neukircher Feld: Es geht nicht nur um Geld

Über den Verkauf des Neukircher Feldes gab es in den vergangenen Tagen viele Spekulationen. Foto: Norbert Prümen

Neukirchen-Vluyn Heftig diskutiert wurde in den vergangenen Tagen der Verkaufspreis, zu dem das Neukircher Feld seinerzeit an die RAG MI verkauft wurde. Nun meldet sich die Stadtverwaltung zu Wort und erläutert den Verkaufsvorgang.

In den vergangenen Tagen wurde auf der Grundlage einer veröffentlichten Gerichtsentscheidung der Verkauf des Neukircher Feldes an die RAG Montan Immobilien heftig diskutiert. Nun meldet sich die Stadtverwaltung zu Wort. Bei der Berichterstattung sei oftmals oder Eindruck entstanden, dass die Flächen vermeintlich weit unter dem Marktwert veräußert worden wären, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt. Hierzu sei zunächst darauf hinzuweisen, dass die Veräußerung des Areals am Neukircher Feld im Jahre 2018 auf einem Mehrheitsbeschluss des Rates basierte. „Das dabei zugrunde gelegte Vertragswerk war umfangreich und behandelte vielfältige Aspekte“, heißt es weiter. So hätten beispielsweise übliche Planungsvereinbarungen und ein Erschließungsvertrag die Stadt kosten- und lastenfrei gestellt und die Übertragungen von Erschließungs- und öffentlichen Grünanlagen beinhaltet. Darüber hinaus sei im Haushalt ein zusätzlicher Einnahmemerkposten von 500.000 Euro eingestellt. „Weiter muss darauf verwiesen werden, dass mit der RAG eine Wertausgleichspflicht geregelt wurde, für den Fall, dass bis zum Jahr 2033 Baurecht geschaffen wird oder die Stadt zu einem höheren Preis weiterverkauft“, teilt die Stadtverwaltung mit.

Hätte die Stadt das Grundstück für einen höheren Preis verkauft, hätte diese Wertausgleichspflicht gegenüber der RAG Aktiengesellschaft gegriffen. Die Stadt hätte alles an Erlös oder Wertzuwachs, was über die ursprünglichen 2,50 Euro je Quadratmeter hinausginge, an die RAG auskehren müssen. Ein höherer Verkaufspreis wäre so niemals der Stadt zu Gute gekommen. Die Verträge seien seinerzeit umfangreicher juristischer Prüfungen unterzogen wurden.

„Der jetzt in Umlauf gebrachte Preis von 2,50 Euro pro Quadratmeter bezieht sich also nur auf einen Teil der Vereinbarungen und nicht auf die Gesamtverträge. Dies führt naturgemäß zu Missinterpretationen. Bei der Baugebietsentwicklung ging es aber eben nicht primär um wirtschaftliche Aspekte“, erläutert die Verwaltung. Das Neukircher Feld sollte zu einem Zusammenwachsen der Ortslage im Bereich der Niederrheinallee bei anhaltend hoher Wohnungsnachfrage beitragen. „Ziel war die Entwicklung eines modern gestalteten, nachhaltigen sowie durchgrünten und damit klimaresilienten Quartiers, das auch der Bereitstellung von bezahlbarem Wohnraum und der Sicherung infrastruktureller Einrichtungen dienen sollte. In diesem Zusammenhang war unter anderem eine optionale Fläche für den Bau einer Kindertageseinrichtung vorgesehen. Angedacht war ferner der Anschluss an das Fernwärmenetz und die Bereitstellung von Dachflächen für die Nutzung der Solarenergie.

Hinsichtlich der erforderlichen landschaftsorientierten Kompensationsmaßnahmen sei an eine entsprechende Aufwertung der Niederungsflächen zum örtlichen Gewässergraben gedacht worden. Einen Teil des betreffenden Bereichs wollte die Stadt zudem für das beabsichtigte Gewässerausbauprogramm der Lineg im Rahmen der Umsetzung der europäischen Wasserrahmenrichtlinie zur Verfügung stellen. Kernpunkt wäre ein integriertes Regenwassermanagement gewesen, das so ausgelegt war, dass selbst Starkregenereignisse über örtliche Versickerungsanlagen problemlos hätten abgeleitet werden können. Die Erschließung wäre darüber hinaus bereits so ausgelegt worden, dass auch die zurzeit hydraulisch etwas beengte Schmutzwasserentsorgung angrenzender Bestands- und Baugebiete hätten optimiert werden können, so die Stadtverwaltung. Auch an den Bau der für die Schulwegsicherung wichtigen Jahnbrücke und einen Lückenschluss des Radwegenetzes entlang der Niederrheinallee sei gedacht worden.

In Bezug auf die städtebaulichen Strukturen war beabsichtigt, das derzeit im Flächennutzungsplan örtlich dargestellte Mischgebiet in Anbetracht der umgebenden Bebauung in ein allgemeines Wohngebiet um zu planen. Ziel war, damit eine teilgewerbliche Nutzung des Gebietes abzuwenden. Die Bebauung sollte sich dabei nach Art und Maß an den vorhandenen Baustrukturen orientieren. Aufgrund der Erkenntnisse aus der frühzeitigen Bürgerbeteiligung seien außerdem Abstandsflächen zu den Wohnhäusern im Bereich der Vietenstraße vorgesehen gewesen, die zudem einen rückwärtigen Zugangsweg entlang ihrer Gartengrundstücke erhalten sollten.