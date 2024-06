Erfolgreiche Veranstaltung in Neukirchen-Vluyn Stadt bietet zusätzlichen Termin für Sommermarkt an

Schönes Wetter, leckeres Essen, kühle Getränke und viele nette Gespräche in nachbarschaftlicher Atmosphäre – die Premiere des Sommermarktes am Grafschafter Platz war ein voller Erfolg: Angelehnt an den etablierten Feierabendmarkt in Vluyn wurde der Grafschafter Platz am 6. Juni zum ersten Mal von 16 bis 21 Uhr zum gemütlichen Treffpunkt, um zu klönen und zu schlemmen. Das Konzept ging auf und so waren sich Aussteller und Besucher einig: Die Veranstaltung darf es gerne öfter geben.