Jubiläum in Neukirchen-Vluyn St. Martini-Bruderschaft Eyll-Rayen feiert Kronenfest zum 370. Geburtstag

Am Samstag, 24. August, beginnt der Tag mit einem Festumzug durch das Dorf. „Ziel ist es, erst die beiden Minister und unsere Königin abzuholen und anschließend gemeinsam zum Festplatz auf dem Rayener Berg zu ziehen“, heißt es auf der Website. „Der Festumzug wird von den Mitgliedern der St. Martini Bruderschaft Eyll-Rayen ausgerichtet. Eingeladen zum Mitlaufen sind befreundete Vereine sowie alle Bürger aus Rayen.“ Der Umzug beginnt am „Landhaus by Lea & Micha“, an der Eyller Straße 75. Von dort aus zieht der Zug über die Eyller Straße, die Mühlenstraße, die Geldernsche Straße, den Tannenbergweg, die Geldernsche Straße bis zur Kreuzung Lintforter Straße und dann zurück zum Festplatz auf dem Bergweg 3. Der Umzug wird circa gegen 13 Uhr am Landhaus starten und gegen 17 Uhr am Festplatz enden. Nach dem Umzug geht es weiter mit einem Weinfest – mal anders –, das dieses Jahr in die dritte Runde geht. Einlass ist um 17 Uhr, Beginn um 18 Uhr. Neben erlesenen Weinen und einem gastronomischen Angebot gibt es ein Open-Air-Musikprogramm – so bleibt mehr Platz zum Tanzen – mit der Bigband „Die Weisweiler“ und „Big Maggas“ aus Hamburg.