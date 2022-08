Veranstaltung in Neukirchen-Vluyn : St. Martini-Bruderschaft feierte erstes Weinfest

Das Weinfest in Eyll-Rayen kam bei den Gästen gut an. Foto: Norbert Prümen

Neukirchen-Vluyn Auf dem Platz vor der Kirche Mariä Himmelfahrt in Eyll-Rayen ging es am Samstag gesellig zu. Die Jugendschaft der St. Martini-Bruderschaft hatte erstmals zu einem Weinfest eingeladen.

Erstmals feierte die St. Martini-Bruderschaft Eyll-Rayen ein Weinfest an der Kirche Mariä Himmelfahrt. Das Patronatsfest, das offiziell am 15. August in manchen Bundesländern sogar als Festtag gefeiert wird, lieferte der Bruderschaft den Anlass. „Sonst haben wir immer ein Sommerfest gefeiert und gegrillt. So gesehen waren über die Jahre alle Feste gleich. Jetzt verjüngen wir uns“, sagte dazu Brudermeister Franz-Peter Mölders.