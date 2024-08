Spielmöglichkeiten in Neukirchen-Vluyn Warum der Spielplatz am Grafschafter Platz noch nicht fertig ist

Wer in Neukirchen-Vluyn etwa Klettern oder im Sand toben will, muss dazu an einer Stelle noch etwas Geduld haben: Am Grafschafter Platz, an dem ein neuer Spielplatz entstehen soll, gibt es derzeit noch eine Baustelle. Eigentlich sollte der Platz schon fertig sein, es gibt aber Verzögerungen, wie die Stadt auf Anfrage mitteilt: „Da diese Arbeiten nicht durch Straßenbauunternehmen durchgeführt werden, ist eine gesonderte öffentliche Ausschreibung und Auftragsvergabe erforderlich“, heißt es. Die Arbeiten seien auch bereits beauftragt, die Umsetzung benötigt aber noch Zeit.