„Speck weg für 'nen guten Zweck“ in Neukirchen-Vluyn 1000 Euro konnten bei Spendenwanderung gesammelt werden

Knapp 100 Wanderer sind am 7. Januar dem Aufruf „Speck weg für ’nen guten Zweck“ gefolgt. Die Spendenwanderung, die wieder unter der Schirmherrschaft von Bürgermeister Ralf Köpke stand, bot vier verschiedene Wege um und über die Halde Norddeutschland. Die Natur- und Landschaftsguides – Elke Krüger, Bärbel Scholtheis, Wilhelm Spickers, Sigrid Ubrich und Jürgen Weiß – führten die Gruppen durch die Donken- und Haldenlandschaft. Am 19. Januar fand die offizielle Spendenübergabe an die Tafel Neukirchen-Vluyn statt, bei der die gesammelten 1000 Euro überreicht wurden.