Spende für Grundschule Grundschule erhält neue Spielzeuge für die Pause

Wenn an der Gerhard-Tersteegen-Grundschule die große Pause beginnt, stürmen alle Kinder auf den Schulhof. Mit Hochbeeten und Ruheecken finden die Grundschüler schon jetzt ein vielfältiges Pausenangebot. „Mit einer Spende der Sparkasse konnten wir nun zwei Spielekisten kaufen, die für noch mehr Abwechslung und Bewegung sorgen“, sagt Schulleiterin Stefanie Klein. Für die 1000 Euro der Sparkasse am Niederrhein kaufte sie zusammen mit dem Förderverein der Schule für die beiden Standorte an der Jahn-. und an der Wiesfurthstraße Bälle, Wurfringe, Pferdehalfter, Sprungseile und vieles mehr.