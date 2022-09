Politik in Neukirchen-Vluyn : Buttkereit: „Energiewende wird vor Ort gemacht“

Elke Buttkereit, Fraktionsvorsitzende der SPD. Foto: Norbert Prümen

Neukirchen-Vluyn Die SPD-Fraktion will den Ausbau erneuerbarer Energien vorantreiben und wünscht sich mehr Bürgerbeteiligung. Diese könnte durch die sogenannte „Bürgerenergie“ realisiert werden.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Die SPD will den Ausbau erneuerbarer Energien in Neukirchen-Vluyn schneller vorantreiben. Sie hat für die Sitzung des Ausschusses für Digitales, Nachhaltigkeit und Wirtschaftsförderung einen Antrag gestellt, mit dem sie die Verwaltung beauftragen will, eine Flächenanalyse zu erstellen.

Dabei will die SPD neue Wege gehen: Von der Energiegewinnung aus Biomasse, Wind oder Sonne werde in erster Linie das Klima profitieren, doch über neue Beteiligungsformen solle sich der Ausbau auch für die Bürgerschaft lohnen. „Der Hunger nach grüner Energie ist ungestillt. Aber noch zu viele Potenziale in Neukirchen-Vluyn sind ungenutzt“, erklärt die Fraktionsvorsitzende Elke Buttkereit. Zwar unternehme Neukirchen-Vluyn als Kommune, die den Klimanotstand ausgerufen hat, bereits Anstrengungen im Bereich regenerativer Energie, doch um unabhängiger zu werden, brauche es mehr Anlagen.

„Unser Ziel muss perspektivisch sein, mehr oder mindestens genau so viel Energie aus erneuerbaren Quellen zu erzeugen, als im Ort verbraucht wird“, so Buttkereit. Aber: Nicht jeder könne oder wolle an Haus oder Wohnung grüne Energie erzeugen. Zudemreiche es nicht aus, die öffentlichen Gebäude mit entsprechenden Anlagen zu ertüchtigen. Deshalb brauche es jetzt einen großen Sprung in Richtung Energiewende.

In einem ersten Schritt solle dazu eine Flächenanalyse zeigen, wo ein Ausbau möglich sei, so die SPD-Fraktion. Aufgrund von verschiedenen Flächennutzungskonflikten soll dabei das Prinzip der Multifunktionalität von Flächen im Vordergrund stehen. So könnten aus Sicht der SPD auch landwirtschaftlich genutzte Flächen in den Blick genommen werden, wenn beispielsweise eine Installation von Agri-Photovoltaik-Anlagen möglich ist und sich der Flächeneigentümer eine derartige Nutzung vorstellen könne.