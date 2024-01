Politik in Neukirchen-Vluyn SPD thematisiert Gebäudeenergiegesetz in Fraktionssitzung

Themen sind unter anderem die Anforderungen an Heizungsanlagen, ab wann die Bestandsheizung ausgebaut werden muss und welche Heizungstechnik ab 2024 eingebaut werden darf, und welche Rolle dabei die kommunale Wärmeplanung spielt. Im Anschluss an den Vortrag besteht die Möglichkeit, unter Anwesenheit weiterer örtlicher Schornsteinfeger, in offener Diskussion Fragen zu diesem Themenkomplex zu besprechen. Um schriftliche Anmeldung per Mail an fraktionsbuero@spd-nv.de wird bis zum 13. Januar gebeten.