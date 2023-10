Angebot gibt es bereits in Moers und Rheinberg SPD-Fraktion fordert mobile Kindertafel in Neukirchen-Vluyn

In Neukirchen-Vluyn sei dieses Angebot bisher an verschiedenen äußeren Umständen gescheitert, obwohl der Bedarf bestehe, heißt es weiter. Dabei würden die Mitglieder des Vereins nach eigenen Aussagen auch gerne in Neukirchen-Vluyn regelmäßig ihre ehrenamtliche Hilfe leisten wollen. „Dem sollten wir in unserer Verantwortung für die betroffenen Kinder in Neukirchen-Vluyn Rechnung tragen“, schreibt die SPD-Fraktion.