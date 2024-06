SPD-Fraktion Neukirchen-Vluyn Kim Steininger ist neue sachkundige Bürgerin im Stadtentwicklungsausschuss

Neukirchen-Vluyn · In der Ratssitzung am 26. Juni wurde ein neues Mitglied in der SPD-Fraktion vorgestellt: Die gebürtige Vluynerin Kim Steininger wird sich ab sofort als sachkundige Bürgerin im Stadtentwicklungsausschuss einbringen. Was sie neben der Politik sonst so macht.

28.06.2024 , 18:30 Uhr

Kim Steininger ist neue sachkundige Bürgerin für die SPD-Fraktion in Neukirchen-Vluyn. Foto: SPD Neukirchen-Vluyn

(mali) Seit der Ratssitzung am 26. Juni hat die SPD-Fraktion in Neukirchen-Vluyn eine neue kompetente Frau an ihrer Seite: Kim Steininger wird sich ab sofort als sachkundige Bürgerin im Stadtentwicklungsausschuss einbringen. Steininger ist 37 Jahre alt, gebürtige Vluynerin und Mutter von zwei Kindern, im Alter von drei und sieben Jahren. „Als Elternteil stehe ich vor der Herausforderung, den unterschiedlichen Bedürfnissen meiner Kinder gerecht zu werden und gleichzeitig eine liebevolle und stabile Umgebung für sie zu schaffen“, sagte sie bei ihrer Vorstellung. Neben ihrer Rolle als Mutter habe sie auch ihre eigenen Interessen und Leidenschaften, die sie versuche, in ihren Alltag zu integrieren, so Steininger. „Ich genieße es, Zeit mit meiner Familie zu verbringen, sei es bei gemeinsamen Ausflügen oder einfach zu Hause. Zudem lege ich Wert darauf, mich persönlich und beruflich weiterzuentwickeln. Die Balance zwischen Familie und Selbstverwirklichung ist mir sehr wichtig, und ich arbeite kontinuierlich daran, diese in meinem Leben zu erreichen“, sagte Steininger. Sie ist zudem Gesamtbetriebsratsvorsitzende bei der Firma Trox und eine aktive Gewerkschaftlerin. Dort vertrete sie bereits die Anliegen und Bedürfnisse der Belegschaft gegenüber der Unternehmensführung, um so zu positiven Veränderungen beizutragen. „Dadurch entstand meine Motivation, mich als sachkundige Bürgerin zu engagieren, um unsere Gemeinschaft aktiv mitzugestalten und auch die Interessen der Bürgerinnen und Bürger zu vertreten“, schloss sie ihre Vorstellung ab.

