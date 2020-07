Kommunalwahl in Neukirchen-Vluyn : „Spaziergang durchs Quartier“ mit dem Bürgermeister

(RP) Für sich und die eigene Wiederwahl im September zu werben war für den Neukirchen-Vluyner Bürgermeister Harald Lenßen in den Wochen der Pandemie zweitrangig. Jetzt will er durchstarten.

Jetzt allerdings will der Neukirchen-Vluyner Verwaltungschef in die direkte Kommunikation mit den Menschen vor Ort starten. Er und die heimische CDU laden deshalb zu einem neuen Veranstaltungsformat unter dem Titel „Spaziergang durchs Quartier“ ein. Der Rundgang mit dem Bürgermeister startet am kommenden Donnerstag, 30. Juli, um 17 Uhr. Treffpunkt ist an den ehemaligen Pförtnerhäusern Straße Niederberg/Grubenwehrstraße.