Stadtsanierung in Neukirchen-Vluyn : Spaziergang durch das Dorf Neukirchen

Neukirchen-Vluyn Was hat sich im Stadtteil getan? Die Stadtverwaltung lud zu einem öffentlichen Spaziergang ein und erläuterte im Vorher-Nachher-Prinzip städtebauliche Veränderungen. Welche Rolle dabei Förderprogramme des Landes spielen.

Ähnliches gilt für den Bereich Hochstraße, Ecke Bruchstraße, wo die Post und ein Telefonanbieter das frühere Haushaltswarengeschäft Cremmer bezogen haben. Knackpunkt dort sei allerdings der erhöhte Pkw-Verkehr, „der sich wenig an die vorgegebene Sechs-km/h-Schrittgeschwindigkeit hält“, so Bürgermeister Köpke. „Viele nutzen diese Straße, weil die Mozartstraße wegen der Baumaßnahme gesperrt ist.“ Neben den optischen wie baulichen Veränderung sorgen Geschäftseröffnungen für Morgenluft. „Wir werden im Dorf Neukirchen nicht die Entwicklung wie auf dem Vluyner Platz mit seinen Einzelhandelsgeschäften haben“, so Köpke. Der Schwerpunkt in Neukirchen weise eher in in Richtung Gesundheitswesen und Therapie. Erfreulich sei eine Handvoll Neueröffnungen, von denen das Nähzimmer den Anfang machte. Die Markthalle von Tuwas mit Reparaturservice hat vor wenigen Monaten an der Lindenstraße eröffnet wie auch Kupferrot mit Handmade-Labels. In Kürze wird Alexandra Reißmann im ehemaligen Tattoo-Studio in Höhe des Missionshofes ihr Modeatelier für Maßkollektion eröffnen. Möglich wurden diese Eröffnungen unter anderem über ein weiteres Landesprogramm zur Beseitigung des Leerstandes. Die Stadt mietet über Fördermittel in Absprache mit den Eigentümern die Ladenfläche und vermietet sie günstig weiter.