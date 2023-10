Geldinstitut spendete 150 Lunchtüten Sparkasse unterstützt Frühstücksprojekt an Gesamtschule

Brot schneiden, Gemüse schneiden und Äpfel vierteln will gelernt sein. An der Gesamtschule Niederberg wurden die Schülerinnen und Schüler darüber nun aufgeklärt. „Wir zeigen den Kindern in unserem Hauswirtschaftsunterricht beispielsweise den Krallengriff, damit sie sich nicht in die Finger schneiden“, sagt Lehrerin Katja Pannen. Bei dieser Messerhaltung werden die Finger zu einer Kralle geformt, das heißt, die Fingerkuppen werden nach innen gebogen und halten so das Gemüse fest. Langsam rutscht die Hand dann weiter nach hinten.