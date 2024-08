Beliebtes Event in Neukirchen-Vluyn Sommermarkt wird wegen des schlechten Wetters abgesagt

Eigentlich hätte am 1. August der Sommermarkt am Grafschafter Platz in Neukirchen stattfinden sollen. Der wurde nun aber aufgrund des schlechten Wetters abgesagt. Das teilte die Stadt Neukirchen-Vluyn auf ihren Social-Media-Kanälen mit: „Der Sommer hat noch nicht vollkommen zu uns gefunden und so ist heute durchgängig Regen angesagt“, heißt es da. Es gibt allerdings schon einen Ersatztermin: Die Stadt hat mit den Ausstellern gesprochen und beide Seiten sind sich einig, dass sie das Event auf Donnerstag, 29. August, verschieben wollen.