Veranstaltung in Neukirchen-Vluyn So war der erste Markt der Möglichkeiten 2023

Das Motto „Sport, Gesundheit, Bewegung“ lieferte den thematischen Rahmen. Der Heimat- und Verkehrsverein Neukirchen bot in Kooperation mit dem Kreis das Spielmobil an, wo Kinder nach Herzenslust Spielgeräte ausprobieren konnten. „Radeln ohne Alter“ heißt das Rikscha-Angebot, bei dem sich Fahrgäste von Piloten wie Frank und Sabine Suhr kutschieren lassen. „Wir haben feste Termine, an denen wir die örtlichen Altenheime anfahren und dort die Fahrgäste abholen“, erzählten sie. „Das Angebot wird sehr gut angenommen.“ Und weil die Gelegenheit so günstig war, ließen sich Gäste gleich durch das Dorf fahren.