Nach Freiburger Vorbild Neukirchen-Vluyn plant autofreien Stadtteil

„Vor dem Haus steht kein Auto. Das zeichnet den neuen Stadtteil aus.“ So beschrieb eine Bürgerin den Grundgedanken des Konzepts, das am Mittwochabend mit einer Bürgerversammlung in der Kulturhalle vorgestellt wurde. Ein nahezu autofreier Stadtteil soll auf einer 3,6 Hektar großen Fläche entstehen, die nordwestlich des Kreisverkehrs von Neukirchener Ring und Lindenstraße liegt und eine grundlegende Diskussion um Autoverkehr und Parken ausgelöst hat.