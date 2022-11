St. Martin in Neukirchen-Vluyn : Bunter Laternenzug in Hochkamer

Uta Bauer schlüpfte am Mittwoch erneut in die Rolle der „Heiligen Martina“. Foto: ja/Arnulf Stoffel (ast)

Neukirchen-Vluyn In der Bauernschaft Rayen-Hochkamer-Vluyn wechseln sich die Nachbarschaften mit dem Ausrichten des Martinsfestes ab. Diesmal startete der Laternenzug an der Vluynbuscher Straße in Hochkamer. Was diesen Zug so besonders macht.