Feiern in luftiger Höhe So schön war das erste Halden-Sommerfest in Neukirchen-Vluyn

Zwei Tage lang hat der Verein Halden-Kultur sein Sommerfest gefeiert. Das Haldentop in 104 Metern Höhe war Treffpunkt für Jung und Alt. Live-Musik, Kulinarisches, Spielangebote für Kinder und gute Stimmung inklusive Weitsicht ins Revier mit Sonnenuntergang bestimmten das Haldengefühl an der Geldernschen Straße in Neukirchen-Vluyn.