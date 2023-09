Erntedankfest im Dorf Neukirchen Endlich wieder ganz groß

Das Dorf Neukirchen zeigte am Wochenende, was beim traditionellen Erntedankfest mit vereinten Kräften alles möglich ist. Auf die Hochstraße und Mozartstraße luden mehr als 50 Aussteller an ihre Stände ein. Das Konzept der Organisatoren, das Erntedankfest wieder so weitläufig aufzustellen und zur alten Größe zurückzukehren, ist aufgegangen. Brauchtum, Nachhaltigkeit, Regionalität, Spaß und Unterhaltung bestimmten den Tag.