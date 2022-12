Jugendfeuerwehr Neukirchen-Vluyn Feuerwehr richtet das Kreiszeltlager aus

In diesem frühen Planungsstadium könnten noch nicht alle weiteren Kosten ermittelt werden, teilt die Stadtverwaltung mit. Die Kosten für Unterbringung (eigene Zelte), Verpflegung (Feldküchen der Feuerwehren) und Programm würden aber in der Regel durch die Teilnahmegebühren gedeckt. Im Rahmen einer groben Vorplanung rechne man mit Kosten für die Herrichtung der Zeltplatzfläche und des Umfeldes, der Miete von WC- und Duschcontainern, hier liegt ein Angebot über rund 11.000 Euro vor, Reinigungskosten für WC- und Duschcontainer und gegebenenfalls Miet- und Reinigungskosten für Räumlichkeiten in benachbarten Gebäuden Um der Jugendfeuerwehr eine frühzeitige Planungssicherheit zu geben hat der Rat in seiner Sitzung beschlossen, der Freiwilligen Feuerwehr einen Zuschuss in Höhe von maximal 15.000 Euro im Rahmen einer außerplanmäßigen Aufwendung zu gewähren.