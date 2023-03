Erfolgreicher Verein in neukirchen-Vluyn Lateinformation sucht neue Tänzerinnen und Tänzer

Die Lateinformation des Neukirchen-Vluyner Tanzvereins „Royal Dance Niederrhein“ hat beim vierten Turnier der Regionalliga West in Münster einen zweiten Platz belegt. „Wir sind richtig stolz auf unser Team und die Trainer Nadine Wewer-Leethaus und Michael Billowie“, sagte Christian Rother, Vorsitzender des Vereins. Mit dem Thema „Explosive“ wusste die Formation die Wertungsrichter zu überzeugen. „Dass wir schon in unserer zweiten Saison in der Regionalliga um den Aufsteig in die Zweite Bundesliga tanzen werden, das hätten wir zum Trainingsstart Ende August nicht zu träumen gewagt. Zumal das Team eine neue Musik und Choreografie erarbeiten musste.“