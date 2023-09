Stadt Neukirchen-Vluyn verfügt Abbau Snackautomat vor Schule muss weg

Der Snackautomat an der Bushaltestelle vor dem Schulzentrum kommt weg. „Am Samstag bauen wir ihn ab“, sagte Markus Meyer am Donnerstag. Er hatte den Automaten zusammen mit Karsten Holderberg aufgestellt. Beide sehen sich seit Wochen in der Kritik. Schüler würden eingeladen, sich ungesund zu ernähren, heißt es. Was umso schlimmer sei, als Meyer und Holderberg gestandene CDU-Ratsmitglieder sind.