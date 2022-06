Gesundheit in Neukirchen-Vluyn : Mit Belastungen besser umgehen

Gesundheit in Neukirchen-Vluyn

Neukirchen-Vluyn Eine neue Gesprächskreisgruppe für Angehörige von Menschen mit Demenz startet im August im „Treff 55“ in Vluyn mit einem Seminar. Hier soll der Grundstein zur Gründung einer Mastermind-Gruppe gelegt werden.

In Neukirchen-Vluyn startet im August ein Seminar für pflegende Angehörige von Menschen mit Demenz, die „Demenz Friends“. So genannte kognitive Techniken der positiven Psychologie gehören zu den Methoden, die pflegende Angehörigen erleben lassen, dass sie die Belastungen im Alltag selbst neu bewerten und in einem anderen Kontext sehen können ohne die erlebte Realität zu verdrängen. Über die Wahrnehmung und den Austausch von positiven Lebenserfahrungen/ Lebensqualität trotz der Demenzerkrankung eines Angehörigen soll eine Stärkung der eigenen seelischen Widerstandsfähigkeit (Resilienz) erreicht werden. Mittels spezieller Resilienztrainings und Schulungsprogramme wird aktiv Gesundheitsprävention betrieben und das persönliche Stresserleben der pflegenden Angehörigen verringert. Gleichzeitig stärkt der Austausch mit Gleichbetroffenen, die gegenseitige Unterstützung und die Informationen der Fachberatung Demenz Alltagskompetenzen.