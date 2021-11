Landwirtschaft in Neukirchen-Vluyn : „Frisch vom Hof“ kommt bestens an

Mutter Insa und André Seiltgens mit ihren Kindern Ida und Theo sowie der Hündin Lotte. Foto: Prümen Foto: Norbert Prümen

Neukirchen-Vluyn Insa und André Seiltgens führen in Rayen einen Milchviehbetrieb. Sie bieten landfrische Produkte und laden zu familiären Hofführungen ein. Die Resonanz ist nicht nur in Corona-Zeiten gut. Warum die Direktvermarktung am Wittfeldsweg so gut angenommen wird.