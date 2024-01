Autobahnen und Straßen in Neukirchen-Vluyn betroffen Schwertransporte müssen durch die Stadt

In der vierten Kalenderwoche, vom 22. Januar bis zum 26. Januar, müssen in der Nacht Schwertransporte mit Überlänge und Überbreite durch Neukirchen-Vluyn durchgeführt werden. Betroffen sind die A 40 bis zur Anschlussstelle Neukirchen-Vluyn, die L 476 bis zum Zubringer Niederrheinallee, die Niederrheinallee, die Krefelder Straße und der Grotfeldsweg bis zum Baufeld parallel zur A 40. In diesem Zusammenhang muss im besagten Zeitraum am Grotfeldsweg ein absolutes Haltverbot in der Zeit von 22 bis 6 Uhr angeordnet werden.