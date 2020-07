Bildung in Neukirchen-Vluyn : Schulranzen für geflüchtete Kinder

Die Freude war groß: Am Freitag übergab der Verein „Direkte Flüchtlingshilfe NV“ die Schultaschen an die Mädchen und Jungen in Neukirchen-Vluyn. Foto: Norbert Prümen

Neukirchen-Vluyn/Moers Der Verein Direkte Flüchtlingshilfe NV spendete die Erstausstattung für 13 I-Dötzchen. Fünf Jahre nach Gründung des Vereins gibt es in der Flüchtlingshilfe in Neukirchen-Vluyn noch viel zu tun.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Ulrike Rauhut

„Mit euren neuen Ranzen werdet ihr in die Schule tanzen … Wir wünschen euch eine spannende Zeit!“ Mit einem Gedicht und einer kleinen Ansprache wurden am Freitagnachmittag nigelnagelneue Schulranzen an sieben Mädchen und sechs Jungen überreicht. Zum fünften Mal konnte der Verein „Direkte Flüchtlingshilfe Neukirchen-Vluyn“ den I-Dötzchen aus der Wohnanlage am Hugengraben eine riesige Freude machen.

„Die Schulanfänger sollen stolz sein zur Schule zu gehen und einen möglichst guten Start haben“, sagte Klaus Bittmann von der Flüchtlingshilfe. Er freute sich, die Ranzen durch Spenden und mit Unterstützung der Sparkasse aushändigen zu können. Teil des Pakets waren auch eine Sporttasche und eine Federmappe sowie ein Gutschein, mit dem im Schreibwarenhandel weitere Dinge wie Farbkasten und Schulhefte angeschafft werden können. Diese Einkaufsgutscheine wurden von der katholischen Quirinus-Gemeinde im Rahmen ihrer alljährlichen Pfarrcaritas-Spendensammlung überreicht. Die Gemeinde verschenkt in diesem Jahr an alle bedürftigen Familien Gutscheine, statt, wie in den Vorjahren, die Materialien im Pfarrheim auszugeben.

Info Direkte Flüchtlingshilfe Neukirchen-Vluyn ▶ Der Verein Direkte Flüchtlingshilfe Neukirchen-Vluyn wurde 2015 gegründet und hat rund 50 Mitglieder. Er arbeitet rein ehrenamtlich. Sämtliche Geld- und Sachspenden kommen den Geflüchteten direkt zugute. Wer mithelfen oder spenden will, findet den Verein bei Facebook oder über die Homepage www.nvhilft.de

Mit Blick auf die Eltern sagte Klaus Bittmann, die Ranzen könnten auf die Größe des Kindes eingestellt und angepasst werden. Die Kinder, denen ein für sie ausgewähltes Exemplar unter dem Applaus der Gäste überreicht wurde, könnten natürlich auch untereinander tauschen. Der sechsjährige Yousefian jedenfalls strahlte und war mit seinem blau-weißen Tornister mehr als zufrieden. Er ist 2016 mit seiner Familie aus Tadschikistan gekommen und in Neukirchen-Vluyn in den Kindergarten gegangen.