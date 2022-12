Schule in Neukirchen-Vluyn Gymnasiasten geben ein Adventskonzert

Endlich wieder! Die Quirinus-Kirche im Ortsteil Neukirchen platzte förmlich aus allen Nähten. Eltern, Großeltern, Freunde und Klassenkameraden, alle waren gekommen, um nach der Corona-Zwangspause endlich wieder das Adventskonzert des Julius-Stursberg-Gymnasium (JSG) zu erleben. Das Motto „It‘s the most wonderful time of the year“ füllten rund 80 Sängerinnen und Sänger mit Leben und schickten ihr Publikum in die Adventszeit. „Wir wollen Sie ein wenig Weihnachtsfreude spüren lassen“, kündigte Katja Boxwell an.