Neukirchen-Vluyn : Schulen und Sportanlagen bleiben geschlossen

Auch die Städtische Gesamtschule bleibt am Donnerstag geschlossen. Foto: Christoph Reichwein (crei)

Neukirchen-Vluyn Wegen einer Unwetterwarnung bleiben Schulen, Sporthallen und Außensportanlagen in Neukirchen-Vluyn am Donnerstag geschlossen. Die Stadt appelliert, auch Kita-Kinder nach Möglichkeit zu Hause zu betreuen.

Weil der Deutsche Wetterdienst für NRW eine Unwetterwarnung herausgegeben hat, bleiben am morgigen Donnerstag, 17. Februar , alle Schulen geschlossen. Kitas bleiben grundsätzlich geöffnet. Die Stadt Neukirchen-Vluyn schließt sich aber dem Appell von NRW-Familienminister Stamp an, Kinder am Donnerstag nach Möglichkeit zu Hause zu betreuen, um potenziell gefährliche Anfahrten zu vermeiden.