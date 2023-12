Solidarität mit Libyen und Marokko Neukirchen-Vluyner Schulen sammeln Geld für Erdbebenopfer

In einer bemerkenswerten Initiative haben das Julius-Stursberg-Gymnasium und die Gesamtschule Niederberg ihre Kräfte gebündelt, um den Opfern der Katastrophen in Marokko und Libyen zu helfen. Unter dem Motto „Wenn kein Stein auf dem anderen bleibt, braucht es Menschen, die mithelfen neu anzufangen“, führten die Schulen in den vergangenen Monaten eine gemeinsame Spendenaktion für die Hilfsorganisation „action medeor“ durch, die nicht nur finanziellen Erfolg, sondern auch ein starkes Zeichen der Solidarität hervorbrachte.