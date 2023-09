Sparkasse am Niederrhein ließ Wand gestalten Vier Schulen gewinnen Ideenwettbewerb

Die Schülerinnen und Schüler der Klasse 6b des Julius-Stursberg-Gymnasiums in Neukirchen-Vluyn, der Klasse 9d der Gesamtschule Niederberg in Neukirchen-Vluyn sowie der Klasse 10b des Gymnasiums Rheinkamp in Moers und der 8d des Gymnasiums Adolfinum in Moers erkannten ihre Ideen auf dem Wandbild sofort wieder.