Siebter Platz für Neukirchen-Vluyn Schulen sind beim Stadtradeln erfolgreich

Für Mobilitätsmanagerin Anne Böhmer ein tolles Ergebnis. „Die Teams haben sich die Preise ehrlich verdient“, meinte sie. Auch in diesem Jahr werden wieder unter allen Teilnehmenden 50 „HandelsinNVoll“-Gutscheine verlost und die Gewinner bis Ende Juni benachrichtigt. An den diesjährigen Stadtradel-Star Wilhelm Spickers ging ein besonderer Dank. Mit 1363 Kilometern belegte er in der Riege der Stadtradel-Stars den zehnten Platz in NRW. Der ausgebildete Natur- und Landschafts-Guide für den Unteren Niederrhein bot drei exklusive Radtouren entlang der Stadtgrenze an und machte noch mehr Lust auf das Radeln.