Sommerferien im Museum Neukirchen-Vluyn Schule früher und Pausenhofspiele von früher kennenlernen

Das Museum Neukirchen-Vluyn bietet in den Sommerferien ein kleines Ferienprogramm an. In der ersten Ferienwoche, am 9. und 10. Juli, und in der letzten Ferienwoche, am 13. und 14. August, jeweils von 10 bis 12 Uhr, können Kinder zwischen sechs und zehn Jahren für zwei Stunden im Museum abgegeben werden und spielerisch etwas über die „Schule früher“ (erster Tag) und „Spiele früher“ (zweiter Tag) lernen.